Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nde 80'de yıkıldı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Nottingham Forest, sahasında Midtjylland'ı ağırladı. Nottingham Forest, City Ground'da oynanan maçı 1-0'lık skorla kaybetti.
Karşılaşmada Midtjylland'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Gue-Sung Cho attı.
Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, karşılaşmaya 11'de başladı ve 57 dakika sahada kaldı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 19 Mart'ta Danimarka'da oynanacak.
Nottingham Forest, Midtjylland ile oynayacağı rövanş karşılaşması öncesinde ligde sahasında Fulham'ı ağırlayacak. Midtjylland, Nordsjaelland'ı konuk edecek.