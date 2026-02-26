2 gollü Nottingham Forest galibiyeti yetmedi... Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turu rövanş maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22 ve 48. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu attı. Milli yıldız, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 6'ya yükselterek kariyerinin en iyi Avrupa performansını sergiledi.

Nottingham Forest'ın tek golü 68. dakikada Callum Hudson-Odoi'den geldi.

İlk maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe, rövanşta 2 golün yanısıra birçok pozisyona girse de değerlendiremedi ve Avrupa Ligi'ne veda etti.

Yoluna lig ve kupada devam edecek olan Fenerbahçe, bir sonraki maçında pazar akşamı Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Nottingham Forest 1-2 Fenerbahçe

89' BİR KEZ DAHA TARIK! Anderson'un savunmamızın arkasında topla koşusunu sürdürdü. Ceza sahasına girer girmez 1'e 1 pozisyonda şutunu çıkartan Anderson, Tarık'ı geçemedi.

87' Guendouzi ile çaldığımız topta Kerem Aktürkoğlu top dışarı çevirdi. Levent Mercan'ın şutu yandan dışarı çıktı.

84' Gibs White, Dominguez yerine oyuna dahil oldu.

83' Semedo'nun sağ kanattan içeriye çevirdiği top doğrudan dışarı çıktı.

81' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından şutu Asensio'ya çarptı.

80' TARIK! Igor Jesus'un ceza sahasına girer girmez vuruşunu Tarık Çetin savuşturdu.

77' Archie Brown ve Sidiki Cherif yerlerini, Levent Mercan ve genç Alaettin Ekici'ye bıraktı.

76' Hudson-Odoi'nin sağ çaprazdan şutu yandan dışarı çıktı.

72' Semedo'nun sol kanattan ortasında Asensio istediği vuruşu yapamadı. Top Nottingham'da.

68' GOL | Aina'nın sağ kanattan arkaya doğru ortaladığı top Hudson Odoi'de kaldı. Sol çaprazdan uzak direğe doğru şutunu çıkartan Hudson-Odoi maçta farkı 1'e indirdi.

63' Marco Asensio, Oğuaz Aydın'ın yerine oyuna dahil oldu.

54' Neco Williams'ın ceza sahası dışından şutu auta çıktı.

49' Cunha'nın etkili şutunda kendi sağına iyi uzanan Tarık, gole izin vermedi.

48' GOOL | Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarttı. Penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, kendisi ve takımının ikinci golünü kaydetti

47' PENALTI | Santra sonrası Oğuz'la ceza alanına giren Fenerbahçe'de Kerem topla buluştuğu anda müdahale ile yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi.

46' Nottingham Forest'ta Yates, Mcatee, Lucca ve Murillo oyundan çıktı. Sangare, Hudson-Odoi, Jesus ve Aina oyuna girdi. Temsilcimizde ise Nene oyundan çıktı, Semedo oyuna dahil oldu.

45' KAÇTI! Ceza sahası içinde topla buluşan Kerem, topuk pası ile Sidiki Cherif'e döndü. Cherif'in şutunu Ortega çıkarttı.

41' Savunmanın hatasında topla buluşan Oğuz Aydın, Kerem'e doğru pasını çıkardı. Ceza sahası çizgisinin üzerinden şutu çıkartan Kerem, topu yandan dışarı attı.

40' Lucca, İsmail'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

39' KAÇTI! Anderson'un hatalı pasında sağ çaprazda topla buluşan Cherif'in şutu yan ağlarda kaldı.

38' Neco Williams'ın ortasında Lucca topa dokunamadı. Top bizde.

36' Kullanılan kornerin ardından Mert kafa ile vuruşu yaptı. Ortega topu iki hamlede kontrol etti.

35' Cherif'in pasında topla buluşan Brown, şık çalımlardan sonra topu içeriye çevirmek istedi. Defansın müdahalesi ile top kornere çıktı.

34' McAtee'nin sağ kanattan yaptığı ortayı Yiğit Efe karşıladı. Devamında Anderson'un şutu dışarıya çıktı.

29' Nottingham Forest'ın kullandığı serbest vuruşta içeriye çevrilen topu Yiğit Efe kornere attı.

25' Sol kanattan ceza sahasına giren Anderson dar açıdan şutu çıkardı. Top kale direğinin yanından dışarı çıktı.

22' GOOOL | Hutchinson'ın içeriye çevirdiği topu Guendouzi kesti. Sonrasında kontraya çıkan temsilcimiz, Cherif ile topu ceza sahası sağ çapraza kadar sürdü. Sidiki Chref, içeriye çevirdiği topu Kerem Aktürkoğlu ile buluşturdu. Kerem, ayağının içi ile vuruşunda meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu.

17' Oğuz'un sol kanattan içeriye çevirdiği topa Kerem gelişine vurdu. Defansa da çarpan top kornere çıktı.

15' Hutchinson'ın sol taraftan yaptığı ortaya Lucca dokunamadı. Top kale çizgisine paralel şekilde taça çıktı.

12' Anderson'un sol son çizgiden içeriye çevirdiği topu Mert Müldür uzaklaştırdı.

11' McAtee'nin ceza sahası içine doğru attığı ara pas Tarık Çetin'de kaldı.

9' Hutchinson'ın sol taraftan içeriye çevirdiği topa kimse dokunamadı. Nottingham Forest, tekrar atak tazeleyecek.

3' Maç, hakem atışı ile tekrar hareketlilik kazandı.

2' Fenerbahçe tribününden sahaya atılan yanıcı maddeler yüzünden oyun durdu.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Başarılar Fenerbahçe...