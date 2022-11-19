'Nouma fotoğraf çektirdiği hayranının parmağını kırdı' iddiası
Eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma'nın, film setinde kendisiyle fotoğraf çektiren hayranının parmağını kırdığı iddia edildi.
"Aşkın Saati: 1903" adlı sinema filminde rol alan eski futbolcu Pascal Nouma'nın geçtiğimiz günlerde sette kavga ettiği iddia edildi.
Sabah'ın haberine göre, çekimleri Sarıyer'de gerçekleşen filmin setine giden bir kişi, Nouma ile fotoğraf çektirmek istedi. Eski futbolcu da hayranının isteğini kırmadı. Ancak genç adam, poz verdikleri esnada Galatasaray'ın şampiyonluğunu simgeleyen yıldız sayısını belirterek 4 işareti yaptı.
Bunu gören Pascal Nouma sinirlendi ve gence yumruk atmaya başladı. Set çalışanlarının araya girmesine rağmen sakinleşmeyen Nouma, gence vurmaya devam etti.
Parmağı kırılan genç adam, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Sete gelen jandarma ekipleri Nouma'yı ifadesini almak üzere karakola götürdü.
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