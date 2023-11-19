Novak Djokovic, Carlos Alcaraz'ı geçti... ATP Finalleri'nde finalin adı belli oldu!

Sırp tenisçi Novak Djokovic, ATP Finalleri'nde İspanyol raket Carlos Alcaraz'ı mağlup ederek finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 19.11.2023 - 15:30
Novak Djokovic, Carlos Alcaraz'ı geçti... ATP Finalleri'nde finalin adı belli oldu!
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Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Carlos Alcaraz'ı mağlup eden Novak Djokovic, finalde İtalyan Jannik Sinner'in rakibi oldu.

İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'un ev sahipliği yaptığı sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde, dünya 1 numarası Sırp Djokovic ile 2 numarası İspanyol Alcaraz karşılaştı.

Jannik Sinner

DJOKOVIC - SINNER FİNALİ

1 saat 28 dakika süren mücadeleyi baştan sona önde götüren Djokovic, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0'la geçti.

Bugün (pazar) TSİ 20.00'de başlayacak finalde, dünya 4 numarası Sinner ile karşılaşacak 36 yaşındaki tenisçi, bu maçı da kazanması halinde, İsviçreli Roger Federer'i geçerek 7 kez ile organizasyon tarihinin teklerde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan tenisçisi olacak.


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