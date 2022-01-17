Novak Djokovic, Fransa Açık'a da katılamayabilir

17 Ocak 2022 Pazartesi, 15:40

Fransız basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, spor müsabakalarına katılmak için yurt dışından Fransa'ya gelen sporculara Covid-19 aşısı zorunluluğunun getirildiği belirtildi.

Djokovic'in 22 Mayıs ile 5 Haziran tarihleri arasında başkent Paris'te düzenlenecek Fransa Açık'a katılamayabileceği kaydedildi.

Spor İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Roxana Maracineanu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ulusal Meclis'te kabul edilen Covid-19 aşı kartıyla ilgili yasa tasarısı yürürlüğe girdiğinde statlar ve tiyatro salonları gibi kamuya açık alanlara girişlerde seyirciler, Fransız ve yabancı sporculardan Covid-19 aşısının yapıldığını gösteren belgenin isteneceğini belirtti.

İktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü'nün (LREM) Ulusal Meclis'teki Grup Başkan Vekili Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, sporcular, sanatçılar ve diğer kişiler için Covid-19 aşısı ile ilgili kuralın çiğnenemeyeceğini, kuralların herkes için geçerli olduğunu ifade ederek, "(Djokovic) seyirciler, topları toplayan kişilere, Roland Garros'u düzenleyenlere ve profesyonellere uygulanan kurala uymazsa oynayamaz" dedi.

Öte yandan Avustralya'dan ayrılan Novak Djokovic'in, Sırbistan'da bulunan Nikola Tesla Havaalanı'na iniş yaparak ülkesine ulaştığı öğrenildi.

DJOKOVİC’İN SINIR DIŞI EDİLME SÜRECİNDE NE OLMUŞTU?

Covid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti. Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımış, Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.

Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini yeniden iptal etmesi üzerine, Djokovic'in avukatları tekrar mahkemeye başvurmuş, Melbourne kentindeki Avustralya Federal Mahkemesi'nde 3 hakimden oluşan ekibin baktığı duruşmada Bakan Hawke'nin verdiği vize iptali kararı onaylanmıştı.

Djokovic, ülkeden sınır dışı edilmeden önce yaptığı açıklamada "Bakanlığın vizemi iptal etmesinin ardından mahkemenin yaptığım itirazı reddetmesi nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.



