Novak Djokovic Roland Garros'ta ikinci tura çıktı
Fransa Açık (Roland Garros) tenis turnuvasında tek erkeklerde Novak Djokovic ile tek kadınlarda Aryna Sabalenka bir üst tura yükseldi.
Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ikinci tura yükseldi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde korta çıkan dünya klasmanının 1 numarası Sırp Djokovic, ilk turda Fransız Pierre-Hugues Herbert ile karşılaştı.
Toplam 2 saat 31 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenen son şampiyon Djokovic, tur atladı.
7 numaralı seribaşı ve son iki yılın finalisti Norveçli Casper Ruud, Brezilyalı Felipe Meligeni Alves'i 6-3, 6-4 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.
SABALENKA'YA 68 DAKİKA YETTİ
Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Belaruslu Sabalenka, 1 saat 8 dakika süren maçta Rus Erika Andreeva'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek ikinci tura çıktı.
4 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, Belçikalı Greet Minnen'i, 7 numaralı seribaşı Çinli Qinwen Zheng de Fransız Alize Cornet'yi 2-0 mağlup ederek ikinci tur biletini aldı.
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