Novak Djokovic'ten Fransa Açık'ta tarihi zafer: Rafael Nadal'ı geride bıraktı
Sırp tenisçi Novak Djokovic, Fransa Açık (Roland Garros) tek erkekler finalinde Norveçli raket Casper Ruud'u setlerde 3-0 mağlup ederek 23. grand slam zaferine ulaştı.
Roland Garros tek erkekler finalinde Novak Djokovic ile Casper Ruud karşı karşıya geldi.
Djokovic, rakibini 7-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
RAFAEL NADAL'I GERİDE BIRAKTI
Sırp raket bu sonuçla kariyerindeki 23. grand slam şampiyonluğunu kazandı ve 22 şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal'ı geçerek en çok grand slam kazanan tenisçi oldu.
Djokovic, ayrıca Roland Garros zaferi ile birlikte en çok ödül parası kazanan tenisçi olmayı da başardı. 36 yaşındaki raket, şu ana kadar turnuvalardan 157 milyon 698 bin 932 Euro kazandı.
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