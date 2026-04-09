Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nuggets, Grizzlies'ı yenerek üst üste 10. galibiyetini aldı

9.04.2026 10:22:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Nikola Jokic'in "triple-double" yaptığı maçta Memphis Grizzlies'ı 136-119 yenerek üst üste 10. galibiyetini elde etti.

Batı Konferansı'nda üçüncü sırada yer alan Nuggets'ta Jokic, sezonun 34. triple-double'ını yaparak 14 sayı, 16 ribaunt ve 10 asist kaydetti.

Üst üste 10. galibiyetini alan Nuggets'ta Jamal Murray, 26 atarak takımının en skorer oyuncusu oldu.

Grizzlies'ta ise Cedric Coward, 27 sayı kaydetti.

THUNDER'DAN 7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Batı Konsferansı lideri Oklahoma City Thunder deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 128-110 yenerek üst üste 7 ve son 20 maçın 19'unu kazandı.

Thunder'da Chet Holmgren, 30 sayı ve 14 ribaunt, Shai Gilgeous-Alexander ise 20 sayı ve 11 asist kaydetti.

Clippers'ta ise Kawhi Leonard, 20 sayı atmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

İlgili Konular: #nba #memphis grizzlies #Denver Nuggets

İlgili Haberler

Denver Nuggets, konferans yarı finaline yükseldi
Denver Nuggets, konferans yarı finaline yükseldi Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı 120-101 yenerek ilk tur serisini 4-3 kazandı ve konferans yarı finaline kaldı.
NBA'de nefes kesen maç: Nikola Jokic, Denver Nuggets'ı galibiyete taşıdı!
NBA'de nefes kesen maç: Nikola Jokic, Denver Nuggets'ı galibiyete taşıdı! Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Nikola Jokic'in yıldızlaştığı maçta Denerver Nuggets, Sacramento Kings'i 130-129 mağlup etti.
Denver Nuggets seriyi 7. maça taşıdı
Denver Nuggets seriyi 7. maça taşıdı Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder'ı evinde 119-107 yendi ve seriyi son maça taşıdı.