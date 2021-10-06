Nuri Şahin, Antalyaspor'da ilk antrenmanına çıktı
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’da futbol sorumlusu olarak göreve getirilen Nuri Şahin, ilk antrenmanına çıktı.
Antalyaspor’da Ersun Yanal’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen 33 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Nuri Şahin, takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenman öncesi kulüp başkanı Aziz Çetin ve yöneticilerle sahada bir araya gelen Nuri Şahin, takıma yönelik kısa bir konuşma yaptı.
İlk olarak söz alan Antalyaspor Kulüp Başkanı Aziz Çetin, “Sizlere güveniyor ve inanıyorum. Biz yeni hoca arayışımızda kulübü ve takımı bilen birini arıyorduk. Çok da uzak bir yere gitmedik, o yüzden futbolun başına Nuri Şahin’i getirdik. Camiamıza ve sizlere hayırlı olmasını dilerim” dedi.
Başkan Çetin’in ardından söz alan teknik sorumlu Nuri Şahin ise “Çok önemli bir sorumluluk aldım ama sizlere çok inanıyorum. Hep birlikte başarılı işler yapacağımza inanıyorum. Hep beraber sevinip hep beraber üzülelim” ifadelerini kullandı.
Başkan Aziz Çetin ve Nuri Şahin’in konuşmalarının ardından 3 günlük izinleri sona eren futbolcular yaklaşık 1 saat süren antrenman yaptı. Antrenman düz koşuyla başlarken, 5’e 2 top kapma çalışması ve çabukluk çalışmalarıyla sona erdi.
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