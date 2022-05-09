Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor kulüp rekoru kırdı
Süper Lig'de bu sezon Antalyaspor'un Futbol Sorumlusu olarak teknik direktörlük kariyerine başlayan Nuri Şahin, Akdeniz ekibinde gösterdiği performansla gözünü yükseklere dikti. Şahin, ligde başarması zor bir istatistiğe imza attı.
Süper Lig'in 36. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Avrupa kupaları şansını sürdüren Akdeniz ekibi Nuri Şahin yönetiminde bu skorun ardından kulüp rekoru kırdı.
Kırmızı-beyazlılar, Konyaspor maçının ardından kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'de 14 maçlık kaybetmeme serisi yakaladı.
Topladığı 55 puanla 8. sırada yer alan Antalyaspor ligdeki son mağlubiyetini 20 Ocak 2021'de 2-1'lik skorla Rize deplasmanında yaşamıştı.
Antalyaspor yenilgi yüzü görmediği 14 maçlık seride 9 galibiyet ve 5 beraberlik elde ederek 32 puanı hanesine yazdırdı.
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