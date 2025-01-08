Nuri Şahin'den transfer açıklaması!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da Teknik Direktör Nuri Şahin, transfer açıklamasında bulundu.
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, transfer süreciyle ilgili bilgilendirme yaptı.
Nuri Şahin yaptığı açıklamada, "Kış transfer döneminde işler zaten pek kolay değil. Scouting departmanımız müthiş bir iş çıkarıyor, dünyadaki her oyuncuyu tanıyor. Nereye oyuncu aradığımız ortada. Ancak bir ayrılık olmazsa, oyuncu almayabiliriz" diye konuştu.
'HER ŞEY OLABİLİR'
Genç teknik adam ayrıca, "Her şey olabilir, kış transfer dönemi yaz kadar kolay olmuyor. Yalnızca bizi daha iyi hale getirebileceğini düşündüğümüz takviyeleri düşüneceğiz" açıklamasını yaptı.
Etiketler: #nuri şahin #Borussia Dortmund #transfer
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