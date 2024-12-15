Nuri Şahin'in Dortmund'u 3 puanı son dakikada bıraktı!

Almanya Bundesliga'nın 14. hafta maçında Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, sahasında Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.

Nuri Şahin'in Dortmund'u 3 puanı son dakikada bıraktı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2024 - 21:46

Almanya Bundesliga'nın 14. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund, Hoffenheim'i konuk etti. BVB Dortmund Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 berabere bitti.

Dortmund'un tek golünü dakika 46'da Gio Reyna kaydetti. Hoffenheim ise golü 90+1'de Larsen ile buldu.

Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, bu maçın ardından puanını 22 yaptı. Hoffenheim ise 14 puan yaptı.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, Wolfsburg deplasmanına gidecek. Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek.


Etiketler: #Borussia Dortmund #Hoffenheim #nuri şahin

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