Nuri Şahin'in Antalyaspor'unda çöküş sürüyor!

14 Ekim 2022 Cuma, 22:54

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Corendon Alanyaspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 3-2'lik skorla kazandı ve 3 maç sonra galip geldi.

Mücadelede Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Ahmed Hassan, 51. dakikada Arnaud Lusamba ve 70. dakikada Idrissa Doumbia attı. Konuk ekip Antalyaspor'un golleri ise 57. dakikada ve 87. dakikada Haji Wright'tan geldi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, ligde 3 maç sonra kazandı ve puanını 12'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 6 maça yükselen Antalyaspor, 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Antalyaspor, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

ANTALYASPOR'DA ÇÖKÜŞ SÜRÜYOR

Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'da bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 6 maça yükseldi. Kırmızı-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de ilk 10 hafta sonunda 6 puanda kaldı. Antalyaspor bu sezon oynadığı maçlarda sadece Ümraniyespor ve Trabzonspor'u mağlup etti. Nuri Şahin'in öğrencileri geçtiğimiz hafta Konyaspor'la 1-1 berabere kalmıştı.

Opta'nın verilerine göre; Bu sezon oynadığı dokuz Süper Lig maçının altısını kaybeden ve 18 gol yiyen Antalyaspor (2G 1B), 2008/09'dan bu yana bu aşamalardaki en yüksek sayılarına ulaştı (6M, 19 gol).