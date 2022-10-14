Spor camiasından Bartın'a geçmiş olsun mesajları

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

"Geçmiş olsun Bartın. Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını temenni ediyor, patlama anında madende olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."