Tuzlaspor'da teknik direktör Eren Şafak ile yollar ayrıldı
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor'da teknik direktör Eren Şafak ile yollar ayrıldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, teknik direktör Eren Şafak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Teknik direktör Eren Şafak ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki profesyonel hayatında başarılar dileyerek, verdiği hizmetler için teşekkür ederiz."
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