Tuzlaspor'da teknik direktör Eren Şafak ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor'da teknik direktör Eren Şafak ile yollar ayrıldı.

AA
14 Ekim 2022 Cuma, 19:19
Tuzlaspor'da teknik direktör Eren Şafak ile yollar ayrıldı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, teknik direktör Eren Şafak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktör Eren Şafak ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki profesyonel hayatında başarılar dileyerek, verdiği hizmetler için teşekkür ederiz."


Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig Eren Şafak

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