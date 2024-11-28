Nuri Şahin'in Dortmund'u Dinamo Zagreb'i rahat geçti!

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Borussia Dortmund deplasmanda Dinamo Zagreb'i 3-0 mağlup etti.

Nuri Şahin'in Dortmund'u Dinamo Zagreb'i rahat geçti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2024 - 01:17

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund deplasmanda Nenad Bjelica'nın yönetimindeki Dinamo Zagreb'i 3-0 mağlup etti.

Maksimir Stadyumu'nda oynanan maçta Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Jamie Bynoe-Gittens, 56. dakikada Ramy Bensebaini ve 90. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 5 maç sonunda 4 galibiyet 1 mağlubiyetle 12 puana ulaşan Borussia Dortmund 4. sıraya yükselirken, 7 puanda kalan Dinamo Zagreb 23. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Borussia Dortmund sahasında Barcelona'yı ağırlarken, Dinamo Zagreb sahasında Celtic ile karşılaşacak.


Etiketler: #nuri şahin #Borussia Dortmund #Dinamo Zagreb #uefa şampiyonlar ligi
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