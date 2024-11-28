Nuri Şahin'in Dortmund'u Dinamo Zagreb'i rahat geçti!
Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Borussia Dortmund deplasmanda Dinamo Zagreb'i 3-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund deplasmanda Nenad Bjelica'nın yönetimindeki Dinamo Zagreb'i 3-0 mağlup etti.
Maksimir Stadyumu'nda oynanan maçta Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Jamie Bynoe-Gittens, 56. dakikada Ramy Bensebaini ve 90. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 5 maç sonunda 4 galibiyet 1 mağlubiyetle 12 puana ulaşan Borussia Dortmund 4. sıraya yükselirken, 7 puanda kalan Dinamo Zagreb 23. sırada kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Borussia Dortmund sahasında Barcelona'yı ağırlarken, Dinamo Zagreb sahasında Celtic ile karşılaşacak.
Spor Haberleri
- Aston Villa - Juventus maçında gol sesi yok!
- Benfica, Fransa'da geri dönmesini başardı!
- Nuri Şahin'in Dortmund'u Dinamo Zagreb'i rahat geçti!
- PSV'den Shakhtar Donetsk karşısında tarihi geri dönüş!
- Celtic ile Club Brugge yenişemedi!
- Lille, deplasmanda Bologna'yı geçmeyi bildi!
- Liverpool, Real Madrid'i sahadan sildi!
- Serdal Adalı Beşiktaş taraftarına seslendi!
- Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
- Fikret Orman: Beşiktaş'ta başkan adayı çok
En Çok Okunan Haberler
-
- Zam oranı belli oldu: Hepsi artacak!
- Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilk yanıt
- O marka listede: Hamburgerden 'at eti' çıktı
- İktidar harekete geçti
- Bahçeli’nin masasındaki kitapta ne yazıyor?
- İşte en yakın deprem riski olan yerler!
- Halk TV'ye 'Bahçeli', Arka Sokaklar'a 'tarikat' cezası
- DEM Parti’den açıklama!
- İşte 500 bin liranın aylık getirisi!
- Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan istifa kararı!