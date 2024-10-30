Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund uzatmalarda yıkıldı: Almanya Kupası'nda mutsuz son!
Nuri Şahin'in yönetimindeki Borussia Dortmund, Almanya Kupası 2. turunda karşılaştığı Wolfsburg'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Almanya Kupası 2. tur maçında Wolfsburg, Borussia Dortmund ile karşılaştı. Volkswagen Arena'da oynanan maçı Wolfsburg 1-0 kazandı.
Normal süresi 0-0 biten maçın 117. dakikasında Wolfsburg, Jonas Wind'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazandı.
NURİ ŞAHİN'İN TAKIMI VEDA ETTİ
Bundesliga'da istediği sonuçları alamayan ve 13 puanla 7. sırada bulunan Nuri Şahin'in takımı kupaya da veda ederek kötü gidişini sürdürdü.
Wolfsburg bu sonucun ardından Almanya Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.
Etiketler: #nuri şahin #Borussia Dortmund #wolfsburg #Almanya Kupası
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