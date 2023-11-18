Obradovic'in ekibi Partizan, evinde çok farklı
THY EuroLeague'in 9. hafta maçında Partizan, sahasında ağırladığı ALBA Berlin'i 89-74 mağlup etti.
THY EuroLeague'in 9. hafta maçında Partizan ile ALBA Berlin karşı karşıya geldi. Stark Arena'da oynanan maçı Partizan 89-74 kazandı.
Partizan'da Aleksa Avramovic 20 sayı, 3 ribaund ile takımına galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla birlikte iç sahada üst üste üçüncü galibiyetini alan Partizan, EuroLeague'deki galibiyet sayısını 4'e çıkardı. ALBA Berlin ise 1 galibiyette kaldı.
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