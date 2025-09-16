Odegaard, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'i yalnız bırakacak!

Arsenal'in yıldız orta saha oyuncusu Martin Odegaard, yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynanacak kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

Teknik direktör Mikel Arteta, Norveçli futbolcunun durumu hakkında yaptığı açıklamada, oyuncunun sağlık ekibiyle bireysel çalışmalarına devam ettiğini ancak riske edilmeyeceğini belirtti.

Odegaard'ın ne zaman sahalara döneceğiyle ilgili net bir takvim verilmezken, Arsenal cephesi oyuncunun tam anlamıyla iyileşmesini bekliyor.