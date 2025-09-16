Cumhuriyet Gazetesi Logo
Odegaard, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'i yalnız bırakacak!

16.09.2025 09:19:00
Arsenal'in yıldız ismi Martin Odegaard, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında forma giyemeyecek; teknik ekip oyuncuyu riske etmeme kararı aldı.

Arsenal'in yıldız orta saha oyuncusu Martin Odegaard, yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynanacak kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

Teknik direktör Mikel Arteta, Norveçli futbolcunun durumu hakkında yaptığı açıklamada, oyuncunun sağlık ekibiyle bireysel çalışmalarına devam ettiğini ancak riske edilmeyeceğini belirtti.

Odegaard'ın ne zaman sahalara döneceğiyle ilgili net bir takvim verilmezken, Arsenal cephesi oyuncunun tam anlamıyla iyileşmesini bekliyor.

