13.09.2025 17:08:00
Cumhuriyet Spor
Zubimendi yıldızlaştı, Arsenal rahat kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 4. hafta maçında Arsenal, sahasında Nottingham Forest'ı 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 4. hafta maçında Arsenal, Nottingham Forest'ı konuk etti.

Emirates Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Arsenal, 3-0'lık skorla kazandı.

Arsenal, 32. dakikada Martin Zubimendi'nin golüyle öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

İkinci yarının hemen başında, 46. dakikada Viktor Gyökeres farkı ikiye çıkardı. 79. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Zubimendi skoru belirledi.

Bu sonucun ardından Arsenal puanını 9 yaptı. Nottingham Forest, 4 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Arsenal, Manchester City'yi ağırlayacak. Nottingham Forest, Burnley deplasmanına gidecek.

