Liverpool, Arsenal'ı Dominik Szoboszlai ile yıktı!

31.08.2025 20:41:00
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, Arsenal'ı ağırladı.

Anfield'da oynanan mücadeleyi Merseyside ekibi Liverpool, 1-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golü dakika 83'te Dominik Szoboszlai kaydetti.

LIVERPOOL'DAN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Liverpool, ligde oynadığı 3 maçta da galibiyet gollerini 80. dakikadan sonra bularak sahadan üç puanla ayrıldı.

Öte yandan Liverpool, oynadığı son 37 karşılaşmanın tamamında gol atma başarısı gösterdi.

Bu sonucun ardından Liverpool, ligde 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkardı. Arsenal ise ligde ilk puan kaybını yaşayarak 6 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Liverpool, Burnley deplasmanına gidecek. Arsenal, Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

