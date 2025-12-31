Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'de de forma giymişti: Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı!

31.12.2025 15:32:00
Cumhuriyet Spor
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in efsanesi olan ve bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Brezilyalı yıldız Roberto Carlos, kalp rahatsızlığı nedeniyle acil ameliyata alındı.

Real Madrid'in efsanesi olan ve bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Brezilyalı yıldız Roberto Carlos, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

ABD'de düzenlenen Dünya Kupası kura çekimine katıldığı yoğun bir programın ardından Brezilya'ya tatile giden Carlos'un, eşi ve çocuklarından biriyle birlikteyken rahatsızlandığı öğrenildi. 

İspanyol basınından AS'nin aktardığı habere göre, 52 yaşındaki Carlos ilk olarak bacağında oluşan küçük bir kan pıhtısı şüphesiyle hastaneye götürüldü.

AMELİYAT 3 SAAT SÜRDÜ

Yapılan kontrollerin ardından uygulanan tüm vücut MR'ında kalbiyle ilgili bir sorun tespit edildi. Bunun üzerine Carlos'un acil olarak ameliyata alındığı ve bir tüp takıldığı belirtildi. Yaklaşık 40 dakika sürmesi planlanan operasyonun, yaşanan bir komplikasyon nedeniyle neredeyse üç saate uzadığı ifade edildi.

Ameliyatın başarılı geçtiği ve Carlos'un sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilirken, tedbir amaçlı olarak 48 saat boyunca hastanede gözetim altında tutulacağı bildirildi.

2002 Dünya Kupası şampiyonu olan efsane futbolcu, çevresi aracılığıyla AS'a yaptığı açıklamada, "Şu anda iyiyim." ifadelerini kullandı.

