Ödenecek bonservis belli oldu: Galatasaray, Wilfried Singo transferini bitirdi!

Galatasaray, Wilfired Singo transferinde sona geldi. Sarı-kırmızılıların, Monaco'nun ardından futbolcuyla da anlaşmaya vardığı aktarıldı.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Galatasaray, Wilfried Singo transferini bitirdi. Sarı-kırmızılılar, futbolcuyla her konuda anlaşmaya verdi.

Galatasaray'ın Fildişili stoper için Monaco'ya 30 milyon Euro civarında bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Piyasa değeri 25 milyon Euro olan 1.90'lık stoper, Monaco ile 60 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistlik skor katkısı verirken, 12 kez sarı, 1 kez de kırmızı kart gördü.