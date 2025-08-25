Spor yazarları, Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Okan Buruk çok şanslı bir hoca'

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Spor yazarları, Kayserispor-Galatasaray maçını değerlendirdi.

"MAÇIN KAHRAMANI"

Ebru Kılıçoğlu: "Galatasaray, geçen sene olduğu gibi bu yıl da “her maça bir kahraman” trendini sürdürüyor. Topla oynama oranının yüzde 70’e varması yanıltıcı olmasın. Zira Sane, Yunus ve Eren hariç vasat bir oyun sergiliyor. Ama “kahramanlığı” üstlenen biri var: Eren. Onun 36 ve 46’da attığı gollerle Galatasaray rahatlıyor. Kayserispor’un ikinci yarıda ortaya koyduğu çaba skoru değiştirmeye yetmiyor. 86’da Osimhen’in ve 90+3’te Sane’nin “ilk” golleri 3 puanın “süsü” oluyor. Barış krizi ile buruk başlayan hafta 4 gollü 3 puanla mutlu bitiyor." (Cumhuriyet)

"YUNUS 'DAVİD SİLVA' AKGÜN"

Uğur Meleke: "Ben bir David Silva hayranıyım... Pep Guardiola 2020’de onu Manchester’den gönderdiğinde gerçekten üzülmüştüm, çünkü benzersiz bir futbolcuydu Silva. Hem merkez orta saha hem de kanat oynayabilen, savunma arasında kimsenin görmediği boşlukları süzüp derin paslar atan ama o fırsatı bulamadığında da adeta topu ayağına yapıştırarak dripling yapabilen bir sanatçıydı. Onun keyfi yerindeyse, günündeyse sadece onu seyretmek için bir bilet alıp gidebilirsiniz stadyuma. Ben kendisini iki Avrupa Şampiyonası finalinde canlı seyretme fırsatı bulmuş şanslı bir sporseverim.

Dün Kayseri’de Yunus Akgün’ü izlerken zaman zaman David Silva geldi aklıma. Galatasaray’daki eksiklikler sebebiyle dün 10 numara rolünde oynadı Yunus. Derin paslarıyla Sane’yi defalarca pozisyona soktu, gerektiğinde de merkezden driplinglerle sırtında taşıdı adeta takımını. Küçük fiziği, hem süratli hareket etmesi, hem de hızlı kararlarıyla zaman zaman David Silva gibiydi sahada dün Yunus... Zaten maçın fişini de 36’ncı dakikada 40 metrelik bir driplingle çekti.

Galatasaray bildiğim kadarıyla kaleci ve stoper takviyesinden sonra bir fırsat daha bulursa ofansif orta saha da almak istiyor ama Yunus’un bu on numara performansı sonrası transfer stratejisi de değişebilir Okan Buruk’un.

Galatasaray dün Kayseri’de Yunus, Eren, Günay, Osimhen ve Sane’nin iyi performanslarıyla belki farklı kazandı ama ev sahibi ekip de hiç fena olmayan sinyaller verdi gelecek için. İlk 11’de 6 yeni oyuncusu olan Markus Gisdol’ün özellikle korner setlerini çalıştırdığı barizdi. İki-üç kez Günay’ı blokladılar, Jung’laDenswil’le gol şansları yakaladılar.

Ayrıca geçen sezon Jakirovic döneminde olduğu gibi sağda Gökhan-Ramazan-Cardoso ile dengesizlikler yarattılar. Birkaç pozisyon da ürettiler ama Davinson-Jakobs ikilisi çoğunlukla kesti Cardoso’nun koşularını. Samsunspor’u en dipten 1 puanla alıp saygıdeğer bir oyunla ligde bırakan Markus Gisdol’ün Kayseri’de de iyi bir oyun inşa edebileceğine inanıyorum ben." (Hürriyet)

"ASLAN'IN MAESTROSU YUNUS AKGÜN"

Levent Tüzemen: "Galatasaraylı oyuncular, hafta içi yaşanan Barış Alper Yılmaz olayından kafaca etkilenmemişler. Başta Yunus Akgün olmak üzere takım olarak kazanmaya konsantreydiler. Okan hocanın hazırlık maçlarında denediği Jakobs-Eren ikili formülü Kayseri'de meyvesini fazlasıyla verdi. Jakobs savunmada zaman zaman aksadı ama Eren Elmalı hem Jakobs'a desteğe geldi hem de Galatasaray'ın sürpriz golcüsü olarak sahne aldı. Okan hocayı bu formülünden dolayı kutluyorum. Yunus Akgün çok yetenekli bir oyuncu. Galatasaray'ı Kayseri'de bir lider gibi yönetti. Savunmaya geldi, top aldı; Galatasaray'ı hücuma hızlı ataklarla taşıdı. Ayrıca Yunus, Sane ile de uyumlu bir birliktelik gösterdi. Bu ikili, bu sezon Galatasaray hücum hattında etkili işler yapacaktır. Okan hoca da 10 numara gibi oynattığı Yunus'un performansını gördükten sonra elinin güçlü olduğunu anlayacak ve rahatlayacak. Eren'in attığı ilk gol hazırlanış olarak mükemmeldi. Kaleci Günay oyunu çabuk başlattı, Yunus 70 metre taşıdığı topu rakip defans arkasına hızlı koşu yapan Sane'nin önüne bıraktı. Alman yıldızın vuruşu kaleciden sekti, pozisyonu takip eden Eren golü yaptı. Bu golde Yunus, Sane ve Eren'in solak oyuncular olduğunu hatırlatırım. Yunus'u izlerken büyük keyif aldım. Nereden bakarsan bak her tarafından kalite akıyor. Osimhen, çalışkandı, sürekli gol atmak için didindi. Zaniolo'nun attırdığı golün başlangıcında da pozisyonu yaratan isimdi. Osimhen ısındıkça gol yükünü sırtlayacaktır." (Sabah)

"OKAN BURUK ÇOK ŞANSLI BİR HOCA"

Ömer Üründül: "Galatasaray uzun zamandır alışılmış deplasman galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. İlk yarıda kontrol, tamamıyla Galatasaray'ın elindeydi. Hücum girişimleri tempolu değildi. Ama bir tarafta kaliteli ayaklar olursa karşıda da kısıtlı kadro varsa o zaman bütün avantaj senin lehine oluyor. Galatasaray ilk devrede skor avantajını da buldu. İkinci yarı başlar başlamaz hakem Alper Akarsu, Sane'nin yaptığı net faulüne 'devam' deyince Kayserili oyuncular durakladı ve Galatasaray'ı rahatlatan ikinci gol geldi. Ondan sonraki uzunca bölüm karşılıklı ataklarla geçti. Galatasaray farkı artırabilirdi ama Kayseri de çok önemli üç fırsattan birini değerlendirebilse belki de kolay maç zora girebilirdi. Son dakikada Osimhen farkı 3'e çıkardı. Sonuçta Galatasaray, bir 3 puanı daha hanesine yazdırdı. Torreira her zamanki gibi dinamo görevini kusursuz yaptı. Yunus ilk yarıda yüksek kalitesi ve oyun görüşüyle liderlik yaptı. Sane ve Osimhen çok önemli oyuncular ama fizik olarak hazır değiller. Tabi bu kadar kalitesi zayıf ligde güçlü oyuncuların olursa genelde istediğin sonuçları alıyorsun. Örneğin; dün gece takımın lokomotifi Barış Alper yoktu. Orta sahanın savaşçısı Lemina yoktu. Değişen bir şey olmadı. Gelelim Okan Buruk'a… Bir teknik adam deplasmanda iki farklı öndeyken çift santrfora dönmez. Eğer Cardoso net pozisyonu değerlendirse sonuç kestirilemezdi. Eren'in yapısı, kesinlikle kanat forveti görevine uygun değil ama ilk 2 golü attı. Okan hoca çok şanslı bir teknik adam." (Sabah)