Ofsporlu futbolculardan "Şiki şiki baba" performansı

Misli.com 3. Lig'de yer alan Ofspor takımının futbolcuları, Orduspor galibiyetinin ardından yaşadıkları sevinci sosyal medyadan paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2021 Pazartesi, 14:03
Ofsporlu futbolculardan
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TFF 3. Lig'de mücadele eden Ofspor, deplasmanda karşılaştığı Orduspor'u 1-0 mağlup etti.

Ligin 13. haftasında oynanan karşılaşmada Trabzon ekibine galibiyeti getiren golü 86. dakikada Oktay Bala kaydetti.

Ofspor bu skor ile puanını 21'e yükselterek 8. sırada yer aldı.

Ofspor takımının futbolcuları, galibiyetin ardından yaşadıkları sevinci, yolculuk sırasında kaydettikleri videoyla taraftarlarıyla paylaştı.

Ofsporlu futbolcular, Atla Gel Şaban isimli Türk filmindeki sahneyi canlandırarak, Şiki Şiki Baba şarkısına eşlik ettiler. 


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