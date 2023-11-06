Oğlunu trafik kazasında kaybeden Naldo'dan duygusal paylaşım

Oğlu Davi'yi trafik kazasında kaybeden Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo, Beşiktaş galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Uzun süre sonra kadroya giren Naldo, "Bugün geriye kalan tek şey, saha içinde ve saha dışında gösterdiğiniz sevgiye olan minnettarlığım. Davi, Antalyaspor'u ve stadımızı çok seviyordu. Bütün gösterdiğiniz bu sevgiden dolayı çok mutlu olmalı. Biz de gösterdiğiniz sevgiden dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 10:23
Oğlunu trafik kazasında kaybeden Naldo'dan duygusal paylaşım
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Oğlu Davi'yi Antalya'daki trafik kazasında kaybeden Naldo, uzak kaldığı yeşil sahalara geri döndü.

Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü Beşiktaş maçı kadrosunda yer alan ve yedek kulübesinde oturan Naldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yaptı.

"DAVİ ANTALYASPOR'U VE STADIMIZI ÇOK SEViYORDU"

Naldo paylaşımında, "Bu zor zamanlarımızda bizden desteğini bir an bile esirgemeyen taraftarımıza, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, yöneticilere ve başkanlara hangi kelimelerle teşekkür edilir inanın bilemiyorum. Bugün geriye kalan tek şey, saha içinde ve saha dışında gösterdiğiniz sevgiye olan minnettarlığım. Davi, Antalyaspor'u ve stadımızı çok seviyordu. Bütün gösterdiğiniz bu sevgiden dolayı çok mutlu olmalı. Biz de gösterdiğiniz sevgiden dolayı mutluyuz" diyerek teşekkür etti.

Antalyasporlu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi, 7 Eylül'de Antalya'daki trafik kazasında ağır yaralanmış tedavi gördüğü hastanede 16 Ekim'de hayatını kaybetmişti.


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