Ognjen Mimovic'e büyük övgü: 'Avrupa'nın en iyilerinden'
Fenerbahçe'nin Zenit'e kiraladığı Sırp futbolcu Ognjen Mimovic'in eski kulübü Kızılyıldız'ın CEO'su Zvezdan Terzic, açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'dan transfer ettiği ve yabancı kontenjanının dolması nedeniyle Zenit'e kiraladığı Ognjen Mimovic ile ilgili açıklama geldi.
Mimovic'in eski kulübü Kızılyıldız'ın CEO'su Zvezdan Terzic, Sırp futbolcu ile ilgili konuştu.
"AVRUPA'NIN EN İYİLERİNDEN"
Terzic, 20 yaşındaki futbolcu için, "Mimovic, Avrupa'nın en iyi genç sağ beklerinden biri. Gelecekte uzun süre Sırbistan Milli Takımı'nda oynayacaktır. İnanılmaz bir hızı, çok iyi bir tekniği ve top kullanma becerisi var. Bence o yaşlardaki Ivanovic'e benziyor" ifadelerini kullandı.
19 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ
Fenerbahçe, Sırp ekibi Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki sağ bek ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sarı-Lacivertliler'e transferi öncesi bu sezon Kızılyıldız'da 19 maça çıkan Mimovic, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
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