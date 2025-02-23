Ognjen Mimovic'ten Mourinho itirafı: 'Aradığını duyduğumda...'

Yayınlanma: 23.02.2025 - 09:24

Güncelleme: 23.02.2025 - 09:24

Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'dan transfer ederek Zenit St. Petersburg'a kiraladığı Ognjen Mimovic, ülkesinden Kurir'e açıklamalarda bulundu.

Mimovic'in açıklamaları şu şekilde:

"İnanılır gibi değil! Young Boys'a karşı oynadım ve Fransa'ya gittim, sonra Fenerbahçe ortaya çıktı. Mourinho beni istedi! Böyle bir teknik direktörü nasıl geri çevirebilirim! Onunla tanıştım ve çok mutluydu."

"TADIC VE MOURINHO BENİMLE KONUŞTU"

"Üç gün sonra bana yabancı kontenjanıyla ilgili bir sorunum olduğunu ve kiralanmam gerektiğini söylediler. Tadic ve Mourinho bana gidip oynamamı tavsiye etti."

"ZENIT BELKİ DE EN İYİ SEÇENEK"

"Dört gün içinde hiç olmadığım kadar çok uçtum. İstanbul'dan Dubai'ye, sonra Abu Dabi'ye, sonra da St. Petersburg'a. Ama şikayetçi değilim, Zenit büyük bir kulüp ve bu belki de benim için en iyi seçenek."

"ERAK VE VANJA YARDIMCI OLDU"

"Yeni kulübünüzde dilinizi konuşan birileri olduğunda her şey çok daha kolay oluyor. Strahinja Erakovic ve Vanja Drkusic, burada işlerin nasıl yürüyeceğine dair tavsiyelere kadar bana hemen her konuda yardımcı oldular."

"MOURINHO 'TAKİP EDECEĞİM' DEDİ"

"Mourinho'nun beni aradığını duyduğumda şok oldum. Mourinho'nun benim kim olduğumu bilmesi mümkün mü?! Onu tanımak inanılmazdı. Yabancı kontenjanıyla ilgili bir sorun olduğunda uzun süre konuştuk ve bana sadece oynamam gerektiğini, beni sürekli takip edeceğini söyledi."

"HER ŞEY KISA SÜREDE DEĞİŞTİ"

"Fenerbahçe'ye transferim gibi bir gelişmeyi hayal bile edemezdim. Her şey kısa sürede değişti. OFK Belgrad ile üçüncü ligden Kızılyıldız'aa, oradan Şampiyonlar Ligi'ne ve Fenerbahçe, ardından Zenit'e..."