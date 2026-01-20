Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.01.2026 19:17:00
Diego Simeone'den Galatasaray açıklaması: 'Beraberlik bizim işimize yaramaz'

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid, 21 Ocak Çarşamba günü temsilcimiz Galatasaray'ın konuğu olacak.

İspanyol ekibinin teknik direktörü Diego Simeone, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Yarın zor bir maç oynayacaklarını söyleyen Simeone, "İyi oyuncuları var. Özellikle forvet hattında iyi oyuncuları var. Osimhen var. Orta sahada Torreira var. Yarın bizi çok mücadeleci bir takım bekliyor. Beraberlik bizim işimize yaramaz. Yarın kazanmamız gerekiyor" dedi.

Galatasaray'ın stat atmosferine değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Son dönemde TV'de çok maç izledim. Galatasaray'ın stadındaki atmosfer, enerji, insanların enerjisi. Şehir de aynı şekilde. Futbol tutkusu çok yüksek. Bu da futbolun en güzel yanı" ifadelerini kullandı.

