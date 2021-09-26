Oğulcan Çağlayan: "Konuşmadım, konuşmayacağım"
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Oğulcan Çağlayan, transferi nedeniyle aldığı cezayla ilgili olarak ilk kez konuştu.
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Oğulcan Çağlayan, Göztepe maçı öncesi flaş röportajda açıklamalarda bulundu.
Oğulcan, "Sahanın içinde olmak iyi hissettiriyor. Umarım bir daha böyle yaşanmaz. Bugüne kadar kariyerimde kırmızı kart görmedim ama uzun süre dışarda kaldım." dedi.
"Bugüne kadar hiç konuşmadım, yine konuşmayacağım." diyen Oğulcan, "İnsanların kullandığı cümleler, insanların kalitesini belli eder. Ben onlar gibi olmak istemiyorum. Camiaya layık olmalıyız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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