Ogün Altıparmak kimdir, kaç yaşında? Ogün Altıparmak hangi takımlarda oynadı? Ogün Altıparmak neden öldü?
Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ogün Altıparmak 86 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Ogün Altıparmak kimdir, kaç yaşında? Ogün Altıparmak hangi takımlarda oynadı? Ogün Altıparmak neden öldü?
Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, Fenerbahçe efsanesi Ogün Altıparmak, 86 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Ogün Altıparmak kimdir, kaç yaşında? Ogün Altıparmak hangi takımlarda oynadı? Ogün Altıparmak neden öldü?
OGÜN ALTIPARMAK KİMDİR?
Ogün Altıparmak 10 Kasım 1938'de Adapazarı'nda doğdu. Futbola 1950'li yılların sonunda Karşıyaka'da başladı. 1963'te bacağının kırık olmasına rağmen, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu transferin sağlanmasında iş insanı Kadir Has'ın katkısı büyük olmuştur. Sarı-lacivertli forma ile uzun yıllar geçiren golcü futbolcu, sağ açık ve santrfor mevkilerinde görev yaptı.
Fenerbahçe'nin 4 lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası kazanan kadrolarında yer aldı. Golcülüğü ile dikkat çeken Ogün Altıparmak, 1970-1971 sezonunda 16 golle gol kralı oldu. 1968-69 Şampiyon Kulüpler Kupası sezonunda Fenerbahçe'nin Manchester City'i 2-1 yenerek bir üst tura çıktığı maçta Abdullah Çevrim ile beraber iki golden birini attı. 1968 senesinde ABD'ye transfer olarak bir sezonluğuna Washington Whips'da oynadı. 1959-1971 yılları arasında Türkiye 1. Liginde oynadığı 306 maçta attığı 106 golle lig tarihinde 100 golü geçen 5. futbolcu olmuştur.
FUTBOLCULUKTAN SONRASI
Aktif sporculuğu bıraktıktan sonra siyasete atılan Ogün Altıparmak, Fenerbahçe SK 1372 sicil numaralı yüksek divan kurulu üyesi olarak, Hasan Özaydın'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe'de yönetici olarak da görev yaptı. Altıparmak'ın Anavatan Partisi (ANAP) Kadıköy ilçe teşkilatı başkanlığı yaptığı dönemde, partisi Kadıköy'de genel ve yerel seçimleri kazandı. Partisi tarafından Belediye başkanlığı ve milletvekilliği için aday olması taleplerini reddetti. 1987'de partisine yönelik birtakım eleştirilerde bulunarak istifa etti. Daha sonra aynı yıl Doğru Yol Partisi'ne (DYP) katıldı. 1970'lerin son yıllarından itibaren ithalat-ihracat işiyle uğraştı, daha sonra spor yazarlığına başladı. 1971-1972 sezonunda on bir haftalığına Giresunspor'da teknik direktörlük yaptı. 1986-1987 yıllarında Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.
OGÜN ALTIPARMAK'IN ÖZEL HAYATI
İzmir Ticaret Lisesi ve ardından İzmir Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'ndan mezun olan Ogün Altıparmak, vatani görevini 1964 yılında yedek subay öğretmen olarak yaptıktan sonra İzmir İktisadî ve Ticari İlimler Akademisi'ne kaydoldu ve lisans öğrenimini burada tamamladı. Esin Ayyıldız ile evli olup, Okan ve Batur adında iki erkek çocuğa sahip olan Ogün Altıparmak'ın küçük oğlu Batur Altıparmak[3] Fenerbahçe'nin altyapısından yetişip, bu takımda profesyonel olduktan sonra sırasıyla Gaziantepspor, Çengelköyspor, tekrar Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Zeytinburnu ve Şekerspor'da forma giymesini müteakip 2001'de futbolu bırakarak menajerliğe başladı.
OGÜN ALTIPARMAK'IN OYNADIĞI TAKIMLAR
1955-1963 Karşıyaka
1963-1968 Fenerbahçe
1968-1969 Washington Whips
1969-1971 Fenerbahçe
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