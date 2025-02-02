Yayınlanma: 02.02.2025 - 10:45

Güncelleme: 02.02.2025 - 10:45

Sihirli Annem dizisinde Eda karakteri ile tanınan oyuncu Defne Joy Foster'in ölümü ve ölüm nedeni 14 yıl sonra yeniden gündem oldu. Peki, Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster neden öldü? Defne Joy Foster kimin evinde öldü?

DEFNE JOY FOSTER KİMDİR?

Türk olan annesi Hatice Nayman ile NATO'da subay olan ABD'li Steve Foster'ın kızı olan Defne Joy Foster, 2 Eylül 1975'te Adana İncirlik Hava Üssü'nde doğdu.Çiftin boşanmasıyla Foster'ın babası memleketi Alabama'ya giderken Foster, annesiyle kaldı.Ortaokulu İzmir Alsancak Ortaokulu'nda okudu. 1992 yılında İzmir Fatih Lisesi'nden mezun oldu ve daha sonra eğitimine devam etmedi.

İlk olarak 1996'da Kral TV VJ'i olarak ekran başına geçen Foster, daha sonra çeşitli kanallarda müzik programı sunuculuğu yaptı. Ardından dizi oyunculuğuna başladı. Uzunca bir süre Sihirli Annem adlı dizide Eda karakterini canlandırdı. Oyunculuğun dışında bir süre tekrar program sundu. Tv8'de yayınlanan Bir İş İçin Lazım adlı programı Cemil Büyükdöğerli ile birlikte sundu. Bunun dışında bir TRT programı olan Çeyiz Şov'u sundu. Ayrıca Kanal 7'de Zula adlı programın sunuculuğunu yaptı. Son olarak Acun Ilıcalı'nın sunup, yapımını üstlendiği Yok Böyle Dans adlı programa yarışmacı olarak katıldı.

DEFNE JOY FOSTER'IN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

1997: Ruhsar Konuk Oyuncu

2000: Beyaz Yalanlar Yardımcı Oyuncu

2000: Dadı Yardımcı Oyuncu

2003: Sihirli Annem Eda

2006: Selena Pandora

2007: Hayal ve Gerçek Yardımcı Oyuncu

SUNUCULUK

Çeyiz Show

Çat Kapı

Bir İş İçin Lazım

NTV Yeşil Ekran

Uzman Avı

Zula

YARIŞMA

2002 : Altıncı His (Takım kaptanı)

2010-2011: Yok Böyle Dans (Yarışmacı)

DEFNE JOY FOSTER KİŞİSEL HAYATI

Foster, çalıştığı sette görüntü yönetmeni olarak çalışan ve burada tanıştığı İlker Yasin Solmaz ile 2008'de Assos'ta evlendi ve bu evlilikten 13 Haziran 2009'da Can Kılıç adında bir oğlu oldu.

ÖLÜMÜ

2 Şubat 2011 tarihinde hayatını kaybeden Foster'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.Defne Joy Foster'in şüpheli ölümüyle ilgili araştırmalar hala devam ediyor.

DEFNE JOY FOSTER NEDEN ÖLDÜ?

Defne Joy Foster'ın Adli Tıp raporuna göre kesin ölüm nedeni; " Astım, alkol ve ilaçlar reaksiyon oluşturarak müşterek nedenle ölüme neden olmuş" olarak açıklandı.

DEFNE JOY FOSTER KİMİN EVİNDE ÖLDÜ?

Defne Joy Foster'in eşi İlker Yasin Solmaz da, eşinin öldüğü eve geldi. Gözyaşları içindeki Solmaz, gerekli bilgileri aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

AA'dan gelen haberlere göre, Defne Joy Foster'ın Caddebostan'da öldüğü ev, Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'a ait. Olaydan sonra Ahmet Altan da olay yerine gelip bilgi aldı.