Yayınlanma: 02.02.2025 - 12:32

Güncelleme: 02.02.2025 - 12:32

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu ünlü şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak’ta gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Peki, Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak kimdir, ne iş yapıyor? Kenan Koçak neden gözaltına alındı?

KENAN KOÇAK KİMDİR?

Kenan Koçak, 1 Ocak 1983 İstanbul doğdu. Eğitimini Maltepe Üniversitesi’nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olan Kenan Koçak, meslek olarak başla bir alana yöneldi.

Mezun olduğu bölüm dışında farklı bir meslek dalında çalışan Kenan Koçak, inşaat alanında kariyerini sürdürmektedir.

KENAN KOÇAK'IN ÖZEL HAYATI

1 Aralık tarihinde Merve Özbey ile nişanlanan Kenan Koçak, 9 Şubat 2020 tarihinde dünya evine girdi.

Merve Özbey ile 5 yıllık evliliği olan Kenan Koçak'ın bir kız ve bir erkek olmak üzere 2 çocuğu bulunmaktadır.

KENAN KOÇAK NE İŞ YAPIYOR?

Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu olan Kenan Koçak bambaşka bir alanda kariyer yaptı. Kenan Koçak, inşaat alanında kariyerini sürdürüyor.

KENAN KOÇAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kenan Koçak, ünlü şarkıcının eşi olmasının yanı sıra, başka bir sebeple de gündemde. Edirne'de görevli üçüncü sınıf emniyet müdürü Mehmet Deniz Karakurt gözaltına alındı. Aynı operasyonda, Merve Özbey'in iş insanı eşi Kenan Koçak yasa dışı yollarla bir kişinin yurt dışına çıkışını sağlamak suçlamasıyla gözaltına alındı.