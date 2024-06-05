Oğuz Aydın ve Semih Kılıçsoy'dan siftah

Yayınlanma: 05.06.2024 - 09:24

Güncelleme: 05.06.2024 - 09:24

EURO 2024 hazırlıkları kapsamında İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Bu karşılaşma, Alanyaspor'un 23 yaşındaki oyuncusu Oğuz Aydın ve Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy için de ayrı bir önem taşıdı.

İLK KEZ FORMA GİYDİLER

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın İtalya karşısında görevlendirdiği Oğuz Aydın ve Semih Kılıçsoy, ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Vincenzo Montella, Oğuz Aydın'a ilk 11'de şans verirken, Semih Kılıçsoy mücadelenin 82. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.