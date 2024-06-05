Oğuz Aydın ve Semih Kılıçsoy'dan siftah

A Milli Futbol Takımı'nın, İtalya ile oynadığı hazırlık maçında ilk 45 dakika oyunda kalan Oğuz Aydın ve 82. dakikasında oyuna giren Semih Kılıçsoy, ilk kez A milli formayı giydi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2024 - 09:24
Oğuz Aydın ve Semih Kılıçsoy'dan siftah
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EURO 2024 hazırlıkları kapsamında İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Bu karşılaşma, Alanyaspor'un 23 yaşındaki oyuncusu Oğuz Aydın ve Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy için de ayrı bir önem taşıdı.

İLK KEZ FORMA GİYDİLER

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın İtalya karşısında görevlendirdiği Oğuz Aydın ve Semih Kılıçsoy, ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Vincenzo Montella, Oğuz Aydın'a ilk 11'de şans verirken, Semih Kılıçsoy mücadelenin 82. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.


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