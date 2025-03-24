Oğuz Aydın'ın için flaş iddia: '2 sene sonra...'

Ümit Karan, A Milli Takım'ın Macaristan galibiyetini değerlendirdi. Karan, A Milli Takım'da 2 isme ayrı parantez açarken Fenerbahçe'nin yıldızı Oğuz Aydın için çarpıcı bir iddiada bulundu.

Oğuz Aydın'ın için flaş iddia: '2 sene sonra...'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 11:30

Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında A Milli Takım, deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmayı TV100 ekranlarında değerlendiren Ümit Karan, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ümit Karan'ın açıklamaları şöyle:

"Oğuz Aydın ve Yunus Akgün bana göre şu anda Türkiye'nin en yetenekli 2 futbolcusu.

Oğuz Aydın'ın en büyük özelliği hem içeri hem dışarı dribbling atabiliyor. Bu çok büyük bir özellik.

Mesela İrfan Can Kahveci biliyoruz ki sol ayağına geldiği zaman içeri dribbling yapacak. Oğuz hem dışarı hem içeri yapıyor.

Defans oyuncusu analiz edemiyor Oğuz'u. Kestirmek imkansız. Oğuz Aydın'ı 2 sene sonra Türkiye'de tutma şansın yok. Bunu net söylüyorum."


Etiketler: #Oğuz Aydın #A Milli Takım #Ümit Karan

İlgili Haberler

Oğuz Aydın milli takımdaki hedefini açıkladı!

Oğuz Aydın milli takımdaki hedefini açıkladı!
Oğuz Aydın'dan milli takımda iki asist!

Oğuz Aydın'dan milli takımda iki asist!
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a 3 talip birden: Transferde konuşulan rakamlar ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a 3 talip birden: Transferde konuşulan rakamlar ortaya çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler