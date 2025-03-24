Oğuz Aydın'ın için flaş iddia: '2 sene sonra...'
Ümit Karan, A Milli Takım'ın Macaristan galibiyetini değerlendirdi. Karan, A Milli Takım'da 2 isme ayrı parantez açarken Fenerbahçe'nin yıldızı Oğuz Aydın için çarpıcı bir iddiada bulundu.
Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında A Milli Takım, deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmayı TV100 ekranlarında değerlendiren Ümit Karan, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın için dikkat çeken ifadeler kullandı.
Ümit Karan'ın açıklamaları şöyle:
"Oğuz Aydın ve Yunus Akgün bana göre şu anda Türkiye'nin en yetenekli 2 futbolcusu.
Oğuz Aydın'ın en büyük özelliği hem içeri hem dışarı dribbling atabiliyor. Bu çok büyük bir özellik.
Mesela İrfan Can Kahveci biliyoruz ki sol ayağına geldiği zaman içeri dribbling yapacak. Oğuz hem dışarı hem içeri yapıyor.
Defans oyuncusu analiz edemiyor Oğuz'u. Kestirmek imkansız. Oğuz Aydın'ı 2 sene sonra Türkiye'de tutma şansın yok. Bunu net söylüyorum."
Etiketler: #Oğuz Aydın #A Milli Takım #Ümit Karan
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