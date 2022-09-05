Oğuzhan Akgün'den tahrik iddialarına cevap! 'Ben bir şey yapmadım'
Beşiktaş'ın Ankaragücü galibiyeti sonrası genç oyuncu Oğuzhan Akgün, kendisinin rakip takım taraftarlarını tahrik ettiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Beşiktaş'ın Ankaragücü galibiyeti sonrası genç oyuncu Oğuzhan Akgün, kendisinin rakip takım tararftarlarını tahrik ettiği iddialarıyla ilgili konuştu.
Genç oyuncu yaptığı açıklamada, "Yaşanan olaylar ve ismimin geçtiği demeçler ile ilgili açıklama yapma gereği duyuyorum. Maçın son dakikalarında rakip kulübeden ve tribünden bizlere yönelik tüm tepkilere rağmen çok dikkat ederek heyecanımızı normal bir şekilde yaşadık." dedi.
Yanlış bir hareket yapmadığını söyleyen Oğuzhan, "Rakip takım kulübesinden çıkan ve benim yanıma kadar gelen kişinin hakaretine rağmen benim rakip takımın herhangi bir sporcusuna ya da taraftarına küfür etmem söz konusu dahi olamaz. Yapmadığım eylemin özrü de olamaz." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'TAN DESTEK
Oğuzhan'ın bu paylaşımından sonra Beşiktaş resmi sosyal medya hesabı genç oyuncuya destek paylaşımında bulundu.
İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:
?? Oğuzhan Akgün.#BJK pic.twitter.com/YTTybPMXvM— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 4, 2022
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