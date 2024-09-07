Oğuzhan Özyakup'tan şoke eden itiraf: '2015 yılında başlamıştı'

Yayınlanma: 07.09.2024 - 10:05

Güncelleme: 07.09.2024 - 10:05

Fortuna Sittard ile sözleşmesi bittikten sonra futbola veda eden Oğuzhan Özyakup, bu kararıyla ilgili ESPN'e konuştu.

Oğuzhan Özyakup, "Fortuna Sittard ile sözleşmemi uzatma konusunda görüşmeler yaptım ama bilinçaltımda zaten devam etmek istemediğimi biliyordum. Kendimden en iyi şekilde yararlanmak için her gün elimden gelen her şeyi yapmak isteyip istemediğimi düşünmeye başladım. Bir yerde sözleşme imzalamamın kendime, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara haksızlık olacağı sonucuna vardım" dedi.

Fortuna Sittard ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Türkiye'ye de geri dönebileceğini söyleyen Oğuzhan Özyakup, "Ancak bunu istemediğimi çok çabuk anladım" ifadelerini kullandı.

"PANİK ATAKLARIM NÜKSETTİ"

Daha önce hiç açıklamadığı panik ataklara değinen Oğuzhan, "Bu 2015 yılında başladı. Üzerinde çok çalıştım ama daha sonra nüksetti. Daha pek çok futbolcunun bundan muzdarip olduğunu biliyorum. Hepsine, özellikle de genç çocuklara bu konuda insanlarla konuşmalarını tavsiye ediyorum. Yalnız değilsiniz. Kız kardeşim de bana yardımcı oldu ve birkaç hafta içinde bir mental koçla çalıştım. Bana çok yardımcı oldu" dedi.

"BU HAYAT BANA UYGUN DEĞİL"

Türkiye'deki hayatın kendisine uygun olmadığını söyleyen Oğuzhan, "Eğer en üst seviyede performans göstermeye devam etmek istiyorsanız, bu konu hakkında konuşmalısınız. Eğer burada Ajax'ta oynuyorsanız, maçtan sonraki gün öğle yemeği için Amsterdam'a gidebilirsiniz. O zaman çok fazla insan sizi rahatsız etmez. Türkiye'de bu mümkün değil. Geçmişe baktığımda karakterimin bu hayata uygun olmadığını düşünüyorum" sözlerini sarf etti.