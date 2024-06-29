Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'tan transfer iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 29.06.2024 - 15:10

Güncelleme: 29.06.2024 - 15:10

Kariyerini Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da sürdüren Oğuzhan Özyakup, hakkında çıkan transfer iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

31 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşımda, transfere yönelik çıkan haberlerin gerçeğini yansıtmadığını belirtti.

"TÜRKİYE'DEN HİÇBİR KULÜPLE GÖRÜŞMÜYORUM"

Oğuzhan Özyakup açıklamasında, "Herkese selamlar arkadaşlar. Basında çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği duydum. Şu anda Türkiye'den hiçbir kulüple görüşme içerisinde olmadığımı bilgilerinize sunarım" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Fortuna Sittard'da 24 maça çıkan Oğuzhan Özyakup, bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.