Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'tan transfer iddialarına yanıt!
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Türk oyuncu Oğuzhan Özyakup, hakkında çıkan transfer haberleri hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kariyerini Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da sürdüren Oğuzhan Özyakup, hakkında çıkan transfer iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
31 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşımda, transfere yönelik çıkan haberlerin gerçeğini yansıtmadığını belirtti.
"TÜRKİYE'DEN HİÇBİR KULÜPLE GÖRÜŞMÜYORUM"
Oğuzhan Özyakup açıklamasında, "Herkese selamlar arkadaşlar. Basında çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği duydum. Şu anda Türkiye'den hiçbir kulüple görüşme içerisinde olmadığımı bilgilerinize sunarım" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Fortuna Sittard'da 24 maça çıkan Oğuzhan Özyakup, bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.
Spor Haberleri
- Eski Beşiktaşlıdan transfer iddialarına yanıt!
- Zaniolo'dan dikkat çeken Galatasaray hamlesi!
- Üçüncü grup maçlarının en iyi golü belli oldu!
- Avusturya'daki sprint yarışında zafer Verstappen'in!
- İspanyol golcüden Fenerbahçe yanıtı!
- Fenerbahçe sezona hızlı başladı!
- Voleybol Federasyonu Asbaşkanı hayatını kaybetti
- 'Gelecek sezon daha iyi olacak'
- Milaslı sporcu evinin önünde ölü bulundu
- EURO 2024'te rekor kırdık: Almanları geride bıraktık!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabinede neler oluyor?
- Bakan Koca için 'görevden ayrıldı' iddiası
- ‘İYİ Parti’de çöküş hızlanacak’
- Kaçak kuran kursu yıkımına engel!
- 'Elimde olsa vatana ihanetten tutuklarım'
- Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Resmen açıklandı!
- Yavaş'ın basın danışmanı istifa etti
- Türkiye - Avusturya maçının hakemi belli oldu!
- Diyarbakır’da 600 milyon TL’lik vurgun: 400 kişi mağdur
- Bu nüfusu hiçbir ülke kaldıramaz