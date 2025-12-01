Okan Buruk eleştirmişti: Galatasaray'dan UEFA'ya şikayet!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.12.2025 18:09:00
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise maçını yöneten İspanyol hakem Jose Maria Sanchez Martinez'in UEFA'ya şikayet edildiğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika temsilcisi Union Saint Gilloise ile oynanan maçı yöneten İspanyol hakem Jose Maria Sanchez Martinez ile ilgili UEFA'ya şikayette bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint Gilloise ile oynadığımız maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA'ya şikayette bulundu" ifadelerine yer verildi.

OKAN BURUK ELEŞTİRMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında İspanyol hakemin yönetimini eleştirerek, şu değerlendirmede bulunmuştu:

"Hakemin vermediği kırmızı kart çok önemli bir hata. Kırmızı kartı vermediği oyuncu (Union Saint Gilloise formasını giyen Promise David) golü attı. Onun dışında 4-5 kez herhangi tehlikeli bir sakatlık yokken oyunu durdurdu. Bu akşam da İspanyol hakem çok kötü bir maç yönetti. Kendi hatalarımızı gözden geçireceğiz ama hakemin çok kritik ve büyük bir hata yaptığını söylemek gerekiyor. Bu hata sonucunda hakemin kırmızı kart göstermediği oyuncu golü attı. Bu kadar büyük hatayı UEFA cezalandıracaktır diye ümit ediyorum."

Sahasındaki mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı takım, genç savunma oyuncusu Arda Ünyay'ın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlamıştı.

