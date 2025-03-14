Okan Buruk farklı galibiyet sonrası temkinli konuştu! 'Zorlu bir fikstür bizi bekliyor...'

Yayınlanma: 14.03.2025 - 23:28

Güncelleme: 14.03.2025 - 23:28

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligdeki Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

'Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Havalar ısındı, mayıs yaklaştıkça, coşkumuz artıyor. Bugün sahada bunu gösterdik.

Maçın başında rakibimiz savunmada 5'liye geçti. Bunu beklemiyorduk. Geçen hafta da bu oldu. Burada oyuna adaptasyonumuz, sıkıntılarımız oldu maç başında. Burada üretmede biraz daha zorlandık. Ama birinci gol, ikinci gol, pozisyonlar... Daha çok opsiyon bulduk. İkinci yarıda çok daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Skor büyümedi ama pozisyon vermedik, pozisyon bulduk. Bence iyi bir gündeydik. Önemli bir galibiyet aldık. Böyle bir galibiyete ihtiyaacımız vardı.

Milli takım arasına giriyoruz. Şu anda 10 puan öndeyiz 2 maç eksik olmasına rağmen. Bu önemli. Sonra milli takım arası, sonra zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Oyunun oturması, yeni gelen oyuncular, birlikte oynama alışkanlığı bu maçlarla artacak ve performansımız yukarıya gidecek. Önemli bir galibiyet aldık. Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile birlikte yükselişe geçmişti. Bugün de oynamaya çalıştılar. Böyle bir takıma karşı kazandığımız için mutluyuz.

2.5 senede çok derbi oynadık. Çok büyük galibiyet oranı ile ayrıldık. Bu önemli bir veri. İyi maç atmosferinde daha iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. Rakibimize tam konsantre olmadığımımzda zorlandık. Bu tür maçlar bizim için çok önemli. İyi hazırlanacağız. Milli takımdan gelecek isimlerin maça yakın geleceklerini tahmin ediyoruz. Osimhen ve Davinson, Cuesta... Onlar milli takımdan geç dönecek. Arada çok fazla oyuncu olmuyor. Hem dinleneceğiz, hem hazırlanacağız. Maça hazırlanmadan çok rejenere edip oyuncuları maça çıkacağız ama dediğim gibi hem hazırlanacağız hem dinleneceğiz hem de yenileneceğiz.

Bu maçla birlikte hem skor hem oyun olarak yukarıya gidiyoruz, bunu arttırmamız gerekiyor. Yeni oyuncular, tam hazır olmayan oyuncuları kullandık, bugün Yunus için söyledim bunu ama genel olarak başlayan, bitiren aynı seviyede, aynı konsantrasyonla bitirdi. Maçın başından sonuna kadar aynı kafa ile oynadık.'