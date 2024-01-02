Okan Buruk görüştü: Galatasaray'a 19'luk bek!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz ile ilgilendiği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 07:21
Okan Buruk görüştü: Galatasaray'a 19'luk bek!
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Galatasaray, Angelino ile yollarını ayıracak olması nedeniyle sol bek arayışını sürdürüyor.

OKAN BURUK GÖRÜŞTÜ

Sarı-kırmızılılar, Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz’ın transferi için harekete geçti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, 19 yaşındaki futbolcuyla görüştüğü öğrenildi.


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