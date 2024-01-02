Okan Buruk görüştü: Galatasaray'a 19'luk bek!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz ile ilgilendiği kaydedildi.
Galatasaray, Angelino ile yollarını ayıracak olması nedeniyle sol bek arayışını sürdürüyor.
OKAN BURUK GÖRÜŞTÜ
Sarı-kırmızılılar, Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz’ın transferi için harekete geçti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, 19 yaşındaki futbolcuyla görüştüğü öğrenildi.
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