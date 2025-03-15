Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti'yi solladı!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2022/23 sezonundan bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla galibiyet alan teknik adamlar listesinde en üst sırada yer alıyor.
Galatasaray'a 2022 yılında imza atan ve ligde iki şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, Antalyaspor maçıyla birlikte önemli bir başarı daha yakaladı.
Başarılı teknik adam, Antalyaspor maçıyla birlikte 2022 yılından bu yana ligdeki 83. galibiyetini aldı. Okan Buruk, bu istatistiğiyle önemli isimleri geride bıraktı. Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, 2022/23 sezonundan bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla galibiyet alan teknik adamlar listesinde en üst sırada yer alıyor.
2022/23 sezonundan bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla galibiyet alan teknik adamlar;
83-Okan Buruk
70- Pep Guardiola
70-Simeone Inzaghi
70-Carlo Ancelotti
Etiketler: #okan buruk #carlo ancelotti #pep guardiola
Spor Haberleri
- İbrahim Hatipoğlu taraftara seslendi!
- Galatasaray'dan 28 maçlık yenilmezlik serisi!
- Anadolu Efes, Bayern Münih'i rahat geçti!
- Ergin Ataman'lı Panathinaikos, deplasmanda kayıp!
- Galatasaray'dan sezonun 9. gol yemeyen maçı!
- Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti'yi solladı!
- Okan Buruk'tan Emre Belözoğlu'na karşı 4'te 4
- Galatasaray, derbiye tam kadro çıkacak
- Hatice Akbaş dünya şampiyonası'nda finalde
- Gençlerbirliği'nde 102. kuruluş yıl dönümü kutlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- ATM'den para çekmede yeni dönem!
- AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı!
- İstifa eden dekandan ilk açıklama
- Dışı çıtır içi yumuşacık: Pratik patates köftesi tarifi
- Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları!
- Tanyeli'nin yakınları hastaneye çağırıldı!
- İş insanı Beyhan Benardete'nin son mektubu ortaya çıktı
- Terör örgütünden 'mümkün değil' tepkisi
- 'Yandaş basının en hızlı tetikçileri...'
- PYD'ye muhalif Kürtlerden sert eleştiriler