Okan Buruk hedefini açıkladı: 'Teknik adam olarak bunu başarmak istiyorum'
Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yendi. Sarı kırmızılılar kalan maçlarda 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçı değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u Abdülkerim ve Morata'nın golleriyle 2-0 yendi. Sarı kırmızılılar, gelecek hafta Rams Park'ta oynayacağı Kayserispor maçında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti beIN SPORTS'ta değerlendirdi.
"Özellikle rakibimizden de bahsetmemiz gerekiyor. İlk yarı çok disiplinli oynadılar. İlk yarıda rakip kaleye attığımız şutlar ilk 10 dakikaydı. Son 10 dakikada ise kötü oynadık. Özellikle uzun top dönüşlerinde verdiğimiz toplar oldu. Türkiye Kupası finali için örnek olacak. Duran topları çok etkili kullandık. Doğru yerlere de gittik ve devamında da Morata ile forvet hattını ikiledik. Hem bağlantı oyuncusu hem de şutör olarak kullanmak istedik ve golü bulduk. Onlar da savunma anlamında önemli işler çıkardılar."
Ocak-Şubat aylarında çok sıkıntılar yaşadık. Bizim camiamızda 6 puan öndeyken bile bir umutsuzluk vardı. Kupadaki Fenerbahçe maçından sonra bu tersine döndü. Galatasaray takımı mayıs ayı yaklaştığında daha motive olur. Taraftarımızla birlikte mayıs motivasyonunu yakaladık. Önce Türkiye Kupası'na odaklanacağız. Devamında ligde şampiyonluğu düşüneceğiz. Teknik adam olarak bunu başarmak istiyorum. Bu sene üçüncüsü seneye inşallah dördüncüsü olur."
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