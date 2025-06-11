Okan Buruk kapıları kapatmıştı: Victor Nelsson'a sürpriz talip!

Galatasaray'da Okan Buruk'un gözden çıkardığı Victor Nelsson, ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Roma'ya kiralanmıştı.

Roma, takımda forma şansı bulmakta zorlanan Nelsson'un opsiyonunun kullanılmayacağını Galatasaray'a bildirdi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Como'nun, Nelsson'u istediğine dair haberler İtalyan basınında yer almıştı.

Nelsson'la ilgili Çizme'deki haberlere bir yenisi daha eklendi.

Buna göre Hellas Verona da Danimarkalı savunmacı için harekete geçti.

Haberde Hellas Verona'nın Nelsson için ara transfer döneminde de Galatasaray'ın kapısını çaldığı hatırlatıldı.

Serie A ekibinin deneyimli stoper için kiralama teklifi yapacağı aktarıldı.



