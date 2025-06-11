Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okan Buruk kapıları kapatmıştı: Victor Nelsson'a sürpriz talip!

Okan Buruk kapıları kapatmıştı: Victor Nelsson'a sürpriz talip!

11.06.2025 14:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Okan Buruk kapıları kapatmıştı: Victor Nelsson'a sürpriz talip!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planları arasında yer almayan Victor Nelsson için Hellas Verona'nın harekete geçtiği iddia edildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'un gözden çıkardığı Victor Nelsson, ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Roma'ya kiralanmıştı.

Roma, takımda forma şansı bulmakta zorlanan Nelsson'un opsiyonunun kullanılmayacağını Galatasaray'a bildirdi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Como'nun, Nelsson'u istediğine dair haberler İtalyan basınında yer almıştı.

Nelsson'la ilgili Çizme'deki haberlere bir yenisi daha eklendi. 

Buna göre Hellas Verona da Danimarkalı savunmacı için harekete geçti.

Haberde Hellas Verona'nın Nelsson için ara transfer döneminde de Galatasaray'ın kapısını çaldığı hatırlatıldı.

Serie A ekibinin deneyimli stoper için kiralama teklifi yapacağı aktarıldı.


İlgili Konular: #galatasaray #okan buruk #Victor Nelsson

İlgili Haberler

Victor Nelsson'dan İtalya'da iddialı sözler! 'Takım arkadaşlarımla birlikte onu da göreceğim'
Victor Nelsson'dan İtalya'da iddialı sözler! 'Takım arkadaşlarımla birlikte onu da göreceğim' Galatasaray'dan Roma'ya transfer olan Victor Nelsson, kulübün resmi hesabına açıklamalarda bulundu.
İtalyanlar duyurdu: Victor Nelsson'dan Roma'ya kötü haber!
İtalyanlar duyurdu: Victor Nelsson'dan Roma'ya kötü haber! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın Galatasaray'dan kiraladığı 26 yaşındaki Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson'un sakatlandığı aktarıldı.
Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrılıyor: İşte transferin şartları...
Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrılıyor: İşte transferin şartları... İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın, Galatasaray forması giyen 26 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Victor Nelsson'u kadrosuna katacağı kaydedildi.