İtalyanlar duyurdu: Victor Nelsson'dan Roma'ya kötü haber!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın Galatasaray'dan kiraladığı 26 yaşındaki Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson'un sakatlandığı aktarıldı.
Roma'nın devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Nelsson'dan İtalyan ekibine kötü haber geldi.
İtalyan basınından Il Tempo'da yer alan habere göre, Nelsson, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 15 gün sahalardan uzak kalacak.
5 MAÇTA FORMA GİYDİ
Danimarkalı savunma oyuncusunun, ligde Hellas Verona ve Inter maçlarında forma giymesinin beklenmediği belirtildi.
Nelsson, Galatasaray'dan Roma'ya transferinin ardından İtalyan ekibinde şu ana kadar 5 maçta süre buldu.
Etiketler: #Victor Nelsson #roma #galatasaray #sakatlık
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