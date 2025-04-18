İtalyanlar duyurdu: Victor Nelsson'dan Roma'ya kötü haber!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın Galatasaray'dan kiraladığı 26 yaşındaki Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson'un sakatlandığı aktarıldı.

İtalyanlar duyurdu: Victor Nelsson'dan Roma'ya kötü haber!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 17:59

Roma'nın devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Nelsson'dan İtalyan ekibine kötü haber geldi.

İtalyan basınından Il Tempo'da yer alan habere göre, Nelsson, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 15 gün sahalardan uzak kalacak.

5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Danimarkalı savunma oyuncusunun, ligde Hellas Verona ve Inter maçlarında forma giymesinin beklenmediği belirtildi.

Nelsson, Galatasaray'dan Roma'ya transferinin ardından İtalyan ekibinde şu ana kadar 5 maçta süre buldu.


Etiketler: #Victor Nelsson #roma #galatasaray #sakatlık

İlgili Haberler

Sözleşme görüşmeleri sürüyordu... Galatasaray'da Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz gelişmesi!

Sözleşme görüşmeleri sürüyordu... Galatasaray'da Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz gelişmesi!
Görüşme gerçekleştirildi: Galatasaray'dan Xhaka harekatı!

Görüşme gerçekleştirildi: Galatasaray'dan Xhaka harekatı!
Tümer Metin'den Galatasaray iddiası: 'Rahat değiller'

Tümer Metin'den Galatasaray iddiası: 'Rahat değiller'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler