Okan Buruk, TFF ve MHK'ye seslendi! 'Hem Beşiktaş hem Galatasaray hakem yönetiminden mutlu değil'

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk sert açıklamalarda bulunurken, maç sonunda sarı kart görerek cezalı duruma düştüğünü duyurdu.

Okan Buruk, "Uzun zamandır kaybetmeyen bir takımı yendik. Beşiktaş'ı yenmekten çok, şampiyonluk yolunda aldığımız yola sevindik. 3 gün sonra bir Avrupa maçı oynayacağız. Bir süre sonra lig maçında eksik olacağız. Ben de olmayacağım ligde. 4. hakemin de iletişimi kötü. Maça, galibiyete sevinmedim. Durup dururken bana sarı kart gösterip cezalı duruma düşürdüler. Bu kadar keyfi kararlar verildi. Hepimiz mutsuz oluyoruz. Biz de kötü futbol oynattığımızda eleştiriliyoruz. Hep aynı şeyleri konuşmaktan futbol konuşamıyoruz" dedi.

Hakemlerden şikayet eden Buruk, "Adını bilmiyorum, 4. hakem, kulübelerle bağ kuramadı. İletişimi kurabilecek insanların 4. hakem olması önemli. Sahadaki hakemin de iletişimi çok önemli. İki taraf da hakemlerden mutsuz. İki takım da hakemleri beğenmeyeceğini söyleyecektir. Sergen Hoca da söyleyecektir. Yorgunluk oldu ama en azından İstanbul'dayız. 2 gün dinleneceğiz. Şampiyonlar Ligi konsantrasyonu çok farklı. Burada çok iyi ve dinlenmiş oyuncularımız da olacak. Kimle başlayacağımızı düşüneceğiz. Beni mutlu eden ve psikolojik olarak yıpratan, geniş bir kadrom var, çok iyi oyuncularım var. Hangisi oyuna girse diye düşünüyorum. 3 kulvarda yarışıyoruz ve çok maç oynayacağız. Hepsini bu süreçte kullanacağım" ifadelerini kullandı.