Okan Buruk, Mauro Icardi transferinde son durumu paylaştı

Yayınlanma: 17.06.2023 - 14:20

Güncelleme: 17.06.2023 - 14:20

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, Fanatik'e açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, PSG'den geçen sezon takıma kiralık olarak katılan edilen Mauro Icardi'nin bonservisi almak istediklerini belirterek Arjantinli yıldızın transferinde son durumu paylaştı.

İşte Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Dursun başkan, yönetim kurulu ve benim için dezavantajlarla dolu bir sezondu. 13. bitirilen sezon oyuncular üzerinde büyük bir yıkıma neden olmuştu. 24 Haziran'da imza atmıştım. Takımı yenilememiz gerekiyordu. Sezona da çok az oyuncuyla başladık. İlk kampa Abdülkerim ve Kazımcan gelmişti. Diğer transferler devam eden süreçte geldi. Böyle bir süreçte doğru mesajlar verip doğru transferler yapmanız gerekiyordu.

"ERDEN BEY'İN ROLÜ ÖNEMLİYDİ"

Hızlı bir aksiyon aldık. Transfer aslında çok zor bir süreç. Gittim oyuncuyla görüştüm hemen kadroya kattım gibi düşünebiliyor insanlar. Boşta olan oyuncu için kolay ama onda bile ailesi çıkıyor, menajer çıkıyor. Aldığımız aksiyonlar doğruydu, biz burada futbolcu almak için oyuncu almadık. Doğru oyuncular üzerine gittik. Oyuncu izleme ekibi ve benim belirlediğim oyunculardı. Erden Bey de hızlı aksiyon olarak kademeli olarak bu oyuncuları kadroya kattı. Erden Bey'in aldığı rol ve ikna süreci çok önemliydi.

"LİGE DEĞER KATTIK"

88 puan çok yüksek bir puan. 28 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet. Önemli bir başarı. Son 10 yılın puan ortalamalarına baktığımız zaman bunu görebiliyorsunuz. Belki de yakın zamanda yakalanamayacak başarı olarak görüyorum bunu. Gol sayısı dışında bütün verilerde ilk sıradayız. Oynadığımız oyunun karşılığını doğru bir şekilde aldığımızı düşünüyorum. En yakın rakiplerimize 8 ve 10 puan fark attık. Ne kadar hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu görebiliyoruz. Galatasaray bu kadro ve oyun kalitesiyle Türkiye Ligi’ne ayrı bir değer kattı diyebiliriz.

"EZELİ RAKİBİNİZ OLUNCA EKSTRA SEVİNÇ OLUYOR"

İki 3-0'lık Fenerbahçe galibiyeti de çok önemli. Ezeli rakibiniz olunca ekstra bir sevinç oluyor. Bunu bir de şampiyonlukla taçlandırdığınız zaman mükemmel bir sezon oldu. Taraftarımızın tribün ve dışardaki mutluluğunu sokakta yaşadıklarımız. Onların mutluluğunu görebiliyoruz. Onlara verdiğimiz sözü tutmak da tabii ki bizi iki kat daha fazla mutlu etti.

"SATILMASINI İSTEMİYORUM"

Nelsson ve Kerem geçen sezonu iyi geçirmişti bu sezon üzerine koydular. Sacha mükemmel bir sezon geçirdi. Şampiyonlukta büyük rolü var. Torreira'yı o yaşta o rakamlara buraya getirmek büyük transfer başarısıdır. Benim de ilk istediğim oyunculardan biriydi. Açıkçası ben hiçbir oyuncunun satılması istemiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyorsak, bu kadronun üzerine oyuncular transfer etmemiz gerekiyor. Ama işin gerçekleri ve finansal fair-play durumu var. Bazen oyuncu da gitmek istiyor. Benim hedefim bu oyuncuları tutup üzerine daha iyi kadro kurmak. Üç kulvarda mücadele edeceğiz, rotasyondaki oyuncuların da güçlü olması gerekiyor.

"TARAFTARI MUTLU EDECEK TRANSFERLER İSTİYORUZ"

Yüzde 70 hazır bir kadromuz var. Bunun üzerine yüzde 30'luk bir takviye yapmamız gerekiyor. Transfer yapmak için transfer yapmayacağız. En iyisini, Galatasaray taraftarını ve beni mutlu edecek, takımı heyecanlandıracak oyuncuları almak istiyoruz. Takım oyuncuları için iyi transfer hep motive kaynağı. O anlamda Dursun Özbek, yönetim kurulu ve Erden Bey gece gündüz demeden operasyonu sürdürüyor. Tatile çıktık ama ben ve ekibim oyuncu izlemeye devam ediyoruz. Alternatif ve yeni isimler çıkıyor onlar için görüş bildiriyoruz. Aşağı-yukarı önemli bir listemiz var. Onun üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.

"ICARDI'Yİ BEKLEYECEĞİZ"

Birinci aciliyetimiz golcü. Diğer mevkilerdeki oyuncularımız duruyor. Rashica'yı tekrar geri almak istiyoruz. En büyük sıkıntımız sol bek ve forvet. Mohamed'in son gün satın alma hakkını kullandılar. Icardi'nin durumu biraz belirsiz. Bu durumun uzun sürmesini istemeyiz. Olumsuz hiç düşünmüyoruz. Icardi için kulübümüz bütün fedakârlığı yapmaya hazır. Sadece bekleyeceğiz. Kendisi ailesiyle karar verecek. PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Icardi'yi bekleyeceğiz. Elimizde orjinal forvetimiz yok. Kadro planlamamızda iki forvet düşünüyoruz. Biri Icardi, diğeri de onunla birlikte oynayacak bir oyuncu kadroya katmak istiyoruz.

"JESUS ELİMİ GÖRMEDİ"

O görüntü yanlış değerlendirildi. Biz Jesus'la iki kez salonda konuştuk. Sayın Ali Koç bizi tanıştırdı. En son başka bir yere giderken Jesus'a elimi uzattım, görmedi. Biraz görüntünün kurbanı oldu. Sayın Jesus'u suçlamak istemiyorum. Sadece görüntü kurbanı."