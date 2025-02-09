Okan Buruk müjdeyi verdi: 'Bir transfer daha yapacağız'

Yayınlanma: 09.02.2025 - 18:43

Güncelleme: 09.02.2025 - 18:43

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, son sıradaki Adana Demirspor'u konuk edecek.

RAMS Park'ta 19.00'da başlayacak maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

"Adaptasyonları çok kolay oldu. Morata'nın daha önceden tanıdığı ve aynı dili konuştuğu birçok isim oldu. Lemina'yı zaten biliyoruz. Büyük fedakarlık yaptı. Biraz maç ve antrenman eksiği var. 2 gün takımla çalışmadı. Ekibimizle çalışma yapıyor. Oyun içerisinde dakika verebilirsek vereceğiz, onu korumamız lazım. Carlos Cuesta'da çabuk adapte oldu. Davinson'un burada olması... İyi bir karakteri olması, aile babası olması, birçok mevkide kullanabiliyoruz. 3'lü ve 4'lüde kullanabiliriz. Transfer dönemi beklentiler çok fazla olabiliyor. Kadromuzu güçlendirdiğimizi düşünüyoruz. Ahmed Kutucu, Morata, Lemina, Cuesta... Kadromuzu geliştirdik. Bir transfer daha yapmaya çalışacağız. İstediğimiz bir oyuncu olursa transfer yapacağız. Bugün Adana Demirspor maçına odaklanmamız gerekiyor. Rakibimizin yerine bakmadan oyunumuza odaklanmamız gerekiyor. Seyircimizin önünde konsantre olamayacağımız maç yok. Bizim onları oyun olarak sahanın içine çekmemiz gerekiyor."