Okan Buruk, Osimhen'in geri dönüş tarihini açıkladı!

17.01.2026 23:29:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Afrika Uluslar Kupası için Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Victor Osimhen hakkında konuştu.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 18. hafta mücadelesinde sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken sarı-kırmızılılar ligin ikinci yarısındaki ilk maçından beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Teknik Direkörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın yıldızı Victor Osimhen hakkında konuştu. 

OSIMHEN YANITI

Osimhen'in Galatasaray'a geri dönüş tarihiyle ilgili soruya Okan Buruk şu yanıtı verdi:

“Bugün onunla konuşmuştuk. Son maçta çıkarken ufak bir ağrısı da vardı. Üçüncülük maçında oynamayacağını, çok ihtiyaç olduğunda hocasının onu kullanabileceğini söylemişti. Bugün maçı oynadı. Pazartesi günkü antrenmanda bizimle birlikte olacak.” 

Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen, turnuva nedeniyle Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda toplam 6 maçta kadroda yer alamamıştı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıkan Osimhen 12 gol kaydetti.

