22.12.2025 11:51:00
Okan Buruk'tan Ahmed Kutucu kararı!

Galatasaray'da ayrılığı beklenen isim için Okan Buruk'tan net açıklama geldi. Okan Buruk, takıma veda edeceği konuşulan futbolcu için "Kadroda tutacağız" dedi.

Galatasaray'da ara transfer döneminde bir dizi ayrılık beklenirken Okan Buruk'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ocak ayında Galatasaray'a veda edeceği yazılan isimlerden biri de Ahmed Kutucu'ydu. Teknik direktör Okan Buruk, Kasımpaşa maçı sonrası Ahmed Kutucu'nun geleceğiyle ilgili konuştu.

Kupadaki Başakşehir ve dünkü Kasımpaşa maçlarında süre alan Ahmed Kutucu'nun performansını öven Okan Buruk, 25 yaşındaki futbolcu için şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Şampiyonlar Ligi'nin son 2 maçı için kadromuzu tutmak zorundayız. Ahmed de bunlardan biri. Kupadaki Başakşehir maçında iyi oynadı. Bugün oyuna girdikten sonra iyi performans sergiledi. Zaten Ahmed'in antrenman performansı çok yüksekti. Oynasa da oynamasa da hem karakter hem antrenman performansı olarak hep çok yüksek işler yapıyordu. Belki onu maç performansına getiremiyordu. Oyuncuların maça sonradan girmeleri kolay bir şey değil. Ahmed'in performansından çok memnunum."

